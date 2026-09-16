Йотова изтъкна пред Мецола нуждата от по-силна координация между ЕП и националните парламенти

Президентът Илияна Йотова изтъкна необходимостта от по-силна координация между Европейския парламент и националните парламенти по време на срещата си с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола. За такава координация настояват и български евродепутати, с които държавният глава разговаря по-рано.

Актуални теми от дневния ред на Европейския съюз бяха обсъдени по време на срещата. Акцент в разговора беше Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. Йотова подчерта опасенията, че планираната нова философия за разпределение на средствата може да ощети по-слабо развитите държави членки.

Президентът постави и въпроса за необходимостта от засилване на общата сигурност на ЕС на фона на конфликтите в Украйна и Близкия изток. Тя акцентира върху значението на Черно море за сигурността на цяла Европа, съобщиха от президентската пресслужба.

Йотова и Мецола обсъдиха и анонсираната от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен идея за създаване на Европейски съвет за сигурност. Специален гост на годишната реч на Фон дер Лайен беше премиерът на Канада Марк Карни, с когото българският държавен глава разговаря по-рано.

Сред темите на срещата беше и европейската политика за миграцията, включително охраната на външните граници на ЕС и връщането на мигрантите в страните им на произход. Йотова подчерта, че като външна граница на Европейския съюз България допринася активно за защитата на Съюза.