На бившата говорителка на Зеленски бил отказан достъп до Европарламента

Бившата говорителка на украинския президент Володимир Зеленски Юлия Мендел заяви, че днес ѝ е бил отказан достъп до Европейския парламент, където е трябвало да произнесе реч. Това се случва само няколко дни след като самият Зеленски наложи санкции срещу нея, предаде Франс прес.

„В деня, в който аз трябваше да държа речта си, достъпът до Европейския парламент ми бе отказан. Това се дължи пряко на санкциите на Зеленски", написа Мендел в социалната платформа „Екс". Тя уточни, че въпреки това речта ѝ ще бъде произнесена по време на видеоконференция.

Тази вечер Мендел трябваше да говори по време на заседанието на Европейския парламент, посветено на Украйна. За отказания ѝ достъп съобщи евродепутатът Ханс Нойхоф от германската крайнодясна популистка партия „Алтернатива за Германия" на страницата си във „Фейсбук".

40-годишната Мендел беше говорител на Зеленски между 2019 и 2021 г. В последните години обаче тя се дистанцира от украинския президент и се превърна в един от най-яростните му критици. Тя го обвинява в корупция и авторитарни методи.

Миналия уикенд Зеленски наложи санкции на Мендел и на други лица, като в президентския указ ги обвини, че „разпространяват дезинформация и руска пропаганда", пише БТА.

След обявяването на санкциите Мендел заяви, че „Зеленски не се задоволява само с воденето на войната - той напада всички, които се противопоставят на неговото тълкуване на фактите". Тя определи санкциите срещу себе си като „противоконституционни".

В началото на миналия месец говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи заяви, че Мендел „разпространява манипулативни изявления, които все повече повтарят посланията на руската пропаганда".

Макар да осъжда руското нахлуване и атаките срещу Украйна, Мендел призовава за сключване на споразумение с Москва възможно най-скоро. По думите ѝ продължаването на войната заплашва самото съществуване на Украйна като държава.

Бившата говорителка е заявявала още, че Зеленски „е основният човек, който извлича ползи от войната", както и „едно от основните препятствия пред мира". В миналото обаче тя е била сред публичните му поддръжници и дори го е възхвалявала.

От началото на войната в Украйна през 2022 г. Зеленски е наложил санкции и на други свои бивши съюзници и политически противници. Сред тях са политическият му съперник Петро Порошенко, бившият му началник на кабинета Андрий Богдан и олигархът Игор Коломойски, който е подкрепил предизборната кампания на Зеленски, преди впоследствие да изпадне в немилост, отбелязва АФП.