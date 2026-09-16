На бившата говорителка на Зеленски бил отказан достъп до Европарламента

Бившата говорителка на украинския президент Володимир Зеленски Юлия Мендел заяви, че днес ѝ е бил отказан достъп до Европейския парламент, където е трябвало да произнесе реч. Това се случва само няколко дни след като самият Зеленски наложи санкции срещу нея, предаде Франс прес.
„В деня, в който аз трябваше да държа речта си, достъпът до Европейския парламент ми бе отказан. Това се дължи пряко на санкциите на Зеленски", написа Мендел в социалната платформа „Екс". Тя уточни, че въпреки това речта ѝ ще бъде произнесена по време на видеоконференция.
Тази вечер Мендел трябваше да говори по време на заседанието на Европейския парламент, посветено на Украйна. За отказания ѝ достъп съобщи евродепутатът Ханс Нойхоф от германската крайнодясна популистка партия „Алтернатива за Германия" на страницата си във „Фейсбук".
40-годишната Мендел беше говорител на Зеленски между 2019 и 2021 г. В последните години обаче тя се дистанцира от украинския президент и се превърна в един от най-яростните му критици. Тя го обвинява в корупция и авторитарни методи.
Миналия уикенд Зеленски наложи санкции на Мендел и на други лица, като в президентския указ ги обвини, че „разпространяват дезинформация и руска пропаганда", пише БТА.
След обявяването на санкциите Мендел заяви, че „Зеленски не се задоволява само с воденето на войната - той напада всички, които се противопоставят на неговото тълкуване на фактите". Тя определи санкциите срещу себе си като „противоконституционни".
В началото на миналия месец говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи заяви, че Мендел „разпространява манипулативни изявления, които все повече повтарят посланията на руската пропаганда".
Макар да осъжда руското нахлуване и атаките срещу Украйна, Мендел призовава за сключване на споразумение с Москва възможно най-скоро. По думите ѝ продължаването на войната заплашва самото съществуване на Украйна като държава.
Бившата говорителка е заявявала още, че Зеленски „е основният човек, който извлича ползи от войната", както и „едно от основните препятствия пред мира". В миналото обаче тя е била сред публичните му поддръжници и дори го е възхвалявала.
От началото на войната в Украйна през 2022 г. Зеленски е наложил санкции и на други свои бивши съюзници и политически противници. Сред тях са политическият му съперник Петро Порошенко, бившият му началник на кабинета Андрий Богдан и олигархът Игор Коломойски, който е подкрепил предизборната кампания на Зеленски, преди впоследствие да изпадне в немилост, отбелязва АФП.