Фон дер Лайен включи България в Средния коридор между Европа и Азия, канадците - първи приятели на ЕС (Обзор)

Средният коридор между Европа и Азия, ново партньорство с Канада, изкуственият интелект и необходимостта на ЕС да намали зависимостта от Китай и други доставчици се оказаха във фокуса на тазгодишната реч за състоянието на ЕС на шефката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

От Страсбург германката постави свързаността между Европа, Кавказ и Централна Азия в по-широката рамка на променящия се световен ред. Тя обяви нов международен проект, който трябва пряко да свърже Южния Кавказ и Централна Азия с европейския пазар - т.нар. Среден коридор.

В същото време чрез стратегията Global Gateway ЕС ще се стреми да привлече до 12 млрд. евро публични и частни инвестиции за проекта. Целта е да бъдат диверсифицирани транспортните маршрути, търговските потоци да се утроят, а времето за превоз на стоки да бъде съществено съкратено до 2030 г.

Фон дер Лайен обяви и регионална среща на върха за свързаност с българския премиер Румен Радев, като тепърва предстои да бъдат представени повече подробности за проекта.

Така страната ни се оказа в една от най-новите инициативи, обявени от Фон дер Лайен, при това не само като страна членка, а като част от по-голямото усилие за изграждане на нови връзки между Европа и Азия.

Проектът е и част от по-голямата цел на Брюксел да диверсифицира веригите си за доставки и да намали стратегическите зависимости, особено когато става дума за критични суровини.

В този контекст, без изненади, председателката на ЕК заговори и за Китай. Тя посочи, че търговският дефицит на ЕС с Пекин достига 1 млрд. евро на ден, а в някои критични суровини зависимостта от Китай надхвърля 80% - при някои редкоземни елементи стига до цели 90%.

Затова ЕК ще предложи нова еврокорпорация за критични суровини, която да обединява европейското търсене и да създава дългосрочни договори с партньори извън Китай.

В същото време шефката на ЕК даде знак за още по-засилени връзки Канада. Тя предложи страната да стане първият "асоцииран член" на ЕС - нов формат, който би задълбочил сътрудничеството в производството, технологиите, ИИ, отбраната, енергетиката, критичните минерали и Арктика.

А тези планове изслуша от трибуните на ЕП в Страсбург канадският премиер Марк Карни, който дойде специално за речта на германката, а утре също се говори по същите теми с представители от парламента.

Идеята за още по-близки отношения между Брюксел и Отава идва на фона на напрегнатите отношения между канадци и Вашингтон и на опитите на страната да диверсифицира още икономическите си връзки.

Друг важен момент е ускоряването на европейската икономика - това беше определено като първи приоритет от Фон дер Лайен като първи приоритет. Тя обеща до края на следващата година да бъде завършена пътната карта "Една Европа, един пазар", която е насочена към премахване на оставащите бариери пред бизнеса.

ЕК наред с това ще предложи и нови мерки за намаляване на административната тежест, след като 12 пакета "омнибус" вече са били договорени или предложени с цел да спестят на бизнеса около 17 млрд. евро годишно.

Фокус в речта шефката на ЕК постави и върху енергетиката. Фон дер Лайен определи като цел удвояването на дела на електроенергията до 2040 г. и посочи, че това може да намали разходите на Европа за внос на изкопаеми горива с до 260 млрд. евро на година.

В речта си фон дер Лайен обяви и нова Европейска стратегия за сигурност, включително механизъм от натовски тип, наречен "Европейски член 4", който трябва да позволи по-бърза реакция при заплахи.

Сред предложенията са още Европейски съвет за сигурност и нов инструмент за стратегически способности, съгласуван с НАТО. Акцентът е върху ПВО системи, стратегически транспорт, Космоса и киберсигурността.

Украйна е неизменна част от тези политики. Фон дер Лайен обеща още помощ за страната преди зимата, включително за ПВО, и обяви съвместна с Украйна система за противоракетна отбрана - Freyja. Тя призова и за затягане на санкциите срещу Русия.

Климатът и ИИ бяха други две важни теми, на които Фон дер Лайен обърна доста внимание. След ужасния летен сезон, който Европа преживя, германката обяви европейски план за горещите вълни, нова рамка за климатична устойчивост и мерки за 100-те най-уязвими територии.

При ИИ акцентът беше върху изграждането на европейски капацитет - повече изчислителна мощ, приложения в здравеопазването, транспорта, земеделието, производството и отбраната, но и сериозни правила за защита на гражданите и децата.

За децата по-конкретно ЕК ще предложи Европейски закон, който да въведе минимална възраст от 13 години за достъп до социалните мрежи, а до 15 години профилите да бъдат създавани само с родителски контрол.

Фон дер Лайен предложи и забрана за създаване на персонализирани профили на деца под 15 години, както и по-строги изисквания за безопасен интерфейс на платформите за подрастващите.

Миграцията също остава приоритет за блока, като Фон дер Лайен беше категорична, че "Сеута е Европа" и увери испанците, че Брюксел ги подкрепя.

По думите ѝ незаконните мигранти са намалели с 55% за последните две години, а тази година спадът е с още 35%. Следващата стъпка е пълното прилагане на Пакта за миграцията и убежището, укрепване на Frontex и ускоряване на връщанията.

Шефката на ЕК подчерта още, че ЕС се намира в "един все по-несигурен свят", и всеки от горепосочените приоритети е съществен за това Съюза да продължава да се развива и да устои на предизвикателствата. И, както всяка година, завърши речта си с: "Да живее Европа!".