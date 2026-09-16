Путин нарече предстоящите избори в Русия "барометър за подкрепата за войната"

Руският президент Владимир Путин днес определи гласуването на предстоящите парламентарни избори като барометър за подкрепата за войната в Украйна и призова хората да отидат до урните, предаде Ройтерс.

Изборите започват в петък и ще продължат три дни, като руските граждани ще изберат членовете на 450-местната долна камара на парламента - Държавната дума.

Това са първите избори за състава на законодателния орган, откакто през февруари 2022 г. Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна. Вотът се произвежда в момент, в който резултатите от социологическите проучвания показват, че руснаците изпитват по-голяма тревога от начините, по които конфликтът ги засяга. Икономиката на Русия е подложена на натиск, а повечето от кандидатите с антивоенни възгледи не бяха допуснати до участие в изборите, информира БТА.

Руската политическа система е строго контролирана и преобладават очакванията, че управляващата партия „Единна Русия“, която се ползва с подкрепата на Путин, ще запази доминиращата си позиция.

Руският президент заяви в телевизионно обръщение към нацията в навечерието на вота, че отиването до урните ще помогне за победата на Русия в Украйна и ще демонстрира националната решителност пред външния натиск.

„Вашият избор за пореден път ще покаже, че милиони хора застават зад нашите войници, че сме единен народ, обединен от общи ценности, историческа памет, любов към родината и че никой няма да успее да ни раздели, изплаши или да подкопае нашата държавност и социално-политическата ни система“, каза Путин.

Той добави, че вотът ще бъде колективна реакция към тези, които се опитват да отслабят Русия, да възпрепятстват развитието ѝ, както и да я лишат от суверенитет и от правото ѝ сама да определя бъдещето си.