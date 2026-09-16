Невиждани досега снимки разкриха мащаба на разрушенията по US бази след ирански удари

Американски военни бази в Близкия изток са понесли сериозни щети от ирански ракетни и дронови атаки, а мащабът на разрушенията за първи път излиза наяве. Ексклузивни снимки, публикувани от CBS News, показват унищожени сгради, превозни средства и военна техника на няколко американски позиции в региона.

Кадрите, които бързо се разпространиха в социалните мрежи, са изпратени на медията от действащи военнослужещи, пожелали анонимност заради строгите ограничения за медиите в американската армия. Един от тях описва ситуацията като сериозен удар по американските бази, за който обществото в САЩ не е получило пълна информация.

СНИМКА: X/@clashreport

„Това са сериозни щети на нашите бази, за които не е било съобщено на американската общественост. Стоим там със затворени очи и ни удрят в лицето", казва военният.

Един от най-фрапиращите кадри е направен във военновъздушната база „Принц Султан" в Саудитска Арабия. На снимката се вижда Boeing E-3 Sentry с директно попадение в задната част. Опашката на четиримоторния самолет е откъсната от овъгления фюзелаж, върху който се намира въртящият се радар, използван за събиране на разузнавателна информация във въздуха.

СНИМКА: X/@clashreport

Щетите по базата не се ограничават до един самолет. Други снимки показват разрушени сгради и казарми, превърнати в обгорели останки. До тях стоят непокътнати бетонни Т-образни конструкции, изграждани като защита срещу гранатометни и минохвъргачни атаки. При въздушните удари обаче тези укрепления са се оказали неефективни.

Още по-тежка картина идва от лагер Бюринг в Кувейт – ключова американска база за струпване на сухопътни войски, бронирани машини и част от самолетите на американската армия. Разположен в отдалечен пустинен район северозападно от град Кувейт, лагерът също е бил ударен.

Снимките оттам показват разрушени сгради, унищожени фургони и напълно изгорели автомобили. Един от кадрите показва последствията от удар по лагер Арифджан в Кувейт, където също има сериозно повредена сграда.

СНИМКА: X/@clashreport

Зад разрушенията стоят и милиарди долари загуби. Тази седмица главният инспектор на американското министерство на отбраната публикува нов доклад за войната с Иран, според който загубите на военно оборудване достигат до 3,7 млрд. долара. Сред тях са близо 60 самолета.

Докладът е първият по рода си задължителен доклад до Конгреса. В него се посочва още, че Централното командване на САЩ е отчело ирански атаки срещу американски бази в Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Ирак, Оман и Йордания.

Друг американски военнослужещ, цитиран от телевизията, описва ситуацията още по-директно. Той се позовава на термина „squirters" (от английски - военен жаргон за ракети или дронове, които успяват да пробият противовъздушната отбрана и да достигнат целта - б.р.), използван от министъра на отбраната Пийт Хегсет след смъртоносната атака на 1 март срещу пристанището Шуаиба в Кувейт, при която загинаха шестима американски военнослужещи.

„Ние не защитаваме тези бази. Просто гледаме как ги унищожават", казва военнослужещият.