Невиждани досега снимки разкриха мащаба на разрушенията по US бази след ирански удари

Американски военни бази в Близкия изток са понесли сериозни щети от ирански ракетни и дронови атаки, а мащабът на разрушенията за първи път излиза наяве. Ексклузивни снимки, публикувани от CBS News, показват унищожени сгради, превозни средства и военна техника на няколко американски позиции в региона.
Кадрите, които бързо се разпространиха в социалните мрежи, са изпратени на медията от действащи военнослужещи, пожелали анонимност заради строгите ограничения за медиите в американската армия. Един от тях описва ситуацията като сериозен удар по американските бази, за който обществото в САЩ не е получило пълна информация.
„Това са сериозни щети на нашите бази, за които не е било съобщено на американската общественост. Стоим там със затворени очи и ни удрят в лицето", казва военният.
Един от най-фрапиращите кадри е направен във военновъздушната база „Принц Султан" в Саудитска Арабия. На снимката се вижда Boeing E-3 Sentry с директно попадение в задната част. Опашката на четиримоторния самолет е откъсната от овъгления фюзелаж, върху който се намира въртящият се радар, използван за събиране на разузнавателна информация във въздуха.
Щетите по базата не се ограничават до един самолет. Други снимки показват разрушени сгради и казарми, превърнати в обгорели останки. До тях стоят непокътнати бетонни Т-образни конструкции, изграждани като защита срещу гранатометни и минохвъргачни атаки. При въздушните удари обаче тези укрепления са се оказали неефективни.
Още по-тежка картина идва от лагер Бюринг в Кувейт – ключова американска база за струпване на сухопътни войски, бронирани машини и част от самолетите на американската армия. Разположен в отдалечен пустинен район северозападно от град Кувейт, лагерът също е бил ударен.
Снимките оттам показват разрушени сгради, унищожени фургони и напълно изгорели автомобили. Един от кадрите показва последствията от удар по лагер Арифджан в Кувейт, където също има сериозно повредена сграда.
Зад разрушенията стоят и милиарди долари загуби. Тази седмица главният инспектор на американското министерство на отбраната публикува нов доклад за войната с Иран, според който загубите на военно оборудване достигат до 3,7 млрд. долара. Сред тях са близо 60 самолета.
Докладът е първият по рода си задължителен доклад до Конгреса. В него се посочва още, че Централното командване на САЩ е отчело ирански атаки срещу американски бази в Кувейт, Бахрейн, Катар, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Ирак, Оман и Йордания.
Друг американски военнослужещ, цитиран от телевизията, описва ситуацията още по-директно. Той се позовава на термина „squirters" (от английски - военен жаргон за ракети или дронове, които успяват да пробият противовъздушната отбрана и да достигнат целта - б.р.), използван от министъра на отбраната Пийт Хегсет след смъртоносната атака на 1 март срещу пристанището Шуаиба в Кувейт, при която загинаха шестима американски военнослужещи.
„Ние не защитаваме тези бази. Просто гледаме как ги унищожават", казва военнослужещият.