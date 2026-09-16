ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев чу опозицията и предложи помощ за горивата с...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23574204 www.24chasa.bg

Руска атака с дронове унищожи склад на продуцентската компания на Зеленски

4712
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Володимир Зеленски

Руска атака с дронове е унищожила склад на украинската продуцентска компания „Квартал 95", чийто съосновател е президентът на Украйна Володимир Зеленски от времето, когато е бил комедиен актьор. Това съобщи самата компания, цитирана от Франс прес.

При удара няма жертви, но са унищожени голям брой декори, костюми и реквизит, използвани в продължение на 20 години в концерти, телевизионни предавания, филми и сериали на „Квартал 95".

„Загубихме голям брой декори, костюми и друг реквизит, който в продължение на 20 години беше част от нашите концерти, телевизионни предавания, филми и сериали", написа продуцентската компания в социалните мрежи. Тя публикува и кадри от мястото, на които се вижда как огнеборци гасят разразилия се голям пожар в склада, пише БТА. 

„Руските оръжия могат да унищожават имущество, но не могат да ни спрат. Продължаваме да работим и да помагаме на защитниците на Украйна", заявиха от „Квартал 95". Компанията допълни, че подкрепя организирането на благотворителен концерт, който трябва да се проведе в средата на следващия месец.

„Квартал 95" е основана през 2003 г. от Володимир Зеленски и братята Борис и Серхий Шефир. И тримата са родом от централния украински град Кривой Рог.

Продуцентската компания стои зад сериала „Слуга на народа", излъчван между 2015 и 2019 г. В него Зеленски играе обикновен учител по история, който неочаквано е избран за президент на Украйна.

Именно сериалът поставя началото и на политическата кариера на Зеленски, отбелязва Франс прес.

Володимир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Екатерина Лазаревска: Ако човек не заложи на себе си, може ли да заложи на някой друг?