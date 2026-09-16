Руска атака с дронове унищожи склад на продуцентската компания на Зеленски

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Руска атака с дронове е унищожила склад на украинската продуцентска компания „Квартал 95", чийто съосновател е президентът на Украйна Володимир Зеленски от времето, когато е бил комедиен актьор. Това съобщи самата компания, цитирана от Франс прес.

При удара няма жертви, но са унищожени голям брой декори, костюми и реквизит, използвани в продължение на 20 години в концерти, телевизионни предавания, филми и сериали на „Квартал 95".

„Загубихме голям брой декори, костюми и друг реквизит, който в продължение на 20 години беше част от нашите концерти, телевизионни предавания, филми и сериали", написа продуцентската компания в социалните мрежи. Тя публикува и кадри от мястото, на които се вижда как огнеборци гасят разразилия се голям пожар в склада, пише БТА.

„Руските оръжия могат да унищожават имущество, но не могат да ни спрат. Продължаваме да работим и да помагаме на защитниците на Украйна", заявиха от „Квартал 95". Компанията допълни, че подкрепя организирането на благотворителен концерт, който трябва да се проведе в средата на следващия месец.

„Квартал 95" е основана през 2003 г. от Володимир Зеленски и братята Борис и Серхий Шефир. И тримата са родом от централния украински град Кривой Рог.

Продуцентската компания стои зад сериала „Слуга на народа", излъчван между 2015 и 2019 г. В него Зеленски играе обикновен учител по история, който неочаквано е избран за президент на Украйна.

Именно сериалът поставя началото и на политическата кариера на Зеленски, отбелязва Франс прес.