43 държави призоваха за край на „задушаващите“ ограничения за афганистанските жени

Четиридесет и три държави призоваха от трибуната на ООН ръководството на талибаните „незабавно да отменят всички ограничения върху правата на жените и момичетата" в Афганистан, предаде Франс прес.

Призивът беше отправен преди заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на ситуацията в страната. От името на подписалите държави говори постоянният представител на Франция в ООН Жером Бонафон.

„От август 2021 г. талибаните наложиха политика на сегрегация, основана на пола, практически заличавайки жените и момичетата от обществения живот и силно ограничавайки достъпа им до образование, здравни грижи и работа", заяви Бонафон.

Сред държавите, подкрепили текста, са редица европейски страни, както и Либерия, Обединените арабски емирства, Мексико и Япония, съобщава БТА.

Според ЮНЕСКО около 2,4 милиона млади афганистанки са лишени от възможността да получат средно образование. Миналия месец талибаните отбелязаха петата годишнина от завръщането си на власт, а периодът оттогава е белязан според ООН от „задушаващи ограничения" за населението, особено за жените.

Бонафон предупреди и за риска от репресии срещу жените, които отказват или се възприемат като отказващи да спазват наложените ограничения. Те са изложени на опасност от произволни арести и задържания, както и техните поддръжници и хората, възприемани като критици на режима.

„Подобни широко разпространени и систематични нарушения на човешките права не само разбиват живота, достойнството и бъдещите перспективи на афганистанските жени и момичета: те възпрепятстват и развитието, мира и стабилността на Афганистан като цяло", подчерта представителят.

В подписания от 43-те държави текст се настоява талибаните „незабавно да отменят всички ограничения върху правата на жените и момичетата, във всичките им проявления, и да прекратят всички нарушения на човешките права".

На фона на тежката ситуация в Афганистан, където голяма част от населението живее в бедност, продължават и принудителните връщания в страната. По данни на ООН над 400 000 афганистанци са били върнати насила в родината си от началото на годината, като повечето са били депортирани от Иран и Пакистан.