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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23574541 www.24chasa.bg

Великобритания осъди атаките на хутите срещу Саудитска Арабия

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Йеменските хути Снимка: КАДЪР: YouTube

Великобритания обвини йеменските бунтовници хути, че носят пълната отговорност за ескалацията на напрежението в Йемен, и осъди последните им нападения срещу Саудитска Арабия, предаде йеменската новинарска агенция САБА. 

По време на заседание на Съвета за сигурност на ООН заместник-постоянният представител на Великобритания Кейт Фостър заяви, че атаките на хутите срещу Саудитска Арабия снощи са ранили 13 цивилни, причинили са щети по жилищни сгради и са нарушили графика на гражданските полети, съобщава БТА. 

По думите на Фостър милициите се стремят да засилят контрола си по йеменското крайбрежие на Червено море, както и в района на стратегическия проток Баб ел Мандеб. Тя предупреди, че действията им представляват пряка заплаха за един от най-важните морски търговски пътища в света и за свободата на корабоплаването, от която зависи глобалната икономика.

Ескалацията вече е довела до разселването на над 126 000 души, като очакванията са броят им да продължи да расте, посочи още британската представителка.

Фостър отбеляза и предупрежденията на хуманитарните организации за влошаващата се ситуация. По думите ѝ се засилват признаците за липса на продоволствена сигурност, както и нарастват нуждите от здравни и защитни услуги, особено сред жените и децата.

Йеменските хути

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