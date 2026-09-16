Мелони: Искам да остана на поста до края на мандата на парламента

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Италианската премиерка Джорджа Мелони заяви, че възнамерява да остане на поста си до края на мандата на парламента, с което отхвърли спекулации в медиите, че може да потърси предсрочни избори преди изтичането му догодина през есента, предаде Ройтерс.

"Бих искала да остана на поста си до края на мандата. Гордея се със стабилността на това правителство", заяви Мелони на пресконференция след заседание на кабинета.

Този месец правителството ѝ стана най-дълго управлявалото в Италия след Втората световна война. Мелони оглавява консервативна коалиция, включваща нейната партия "Италиански братя", както и партиите коалиционни партньори в правителството "Форца Италия" и "Лига".

Резкият ръст на подкрепата за "Национално бъдеще", ново крайнодясно движение, водено от бившия генерал от армията Роберто Ваначи, отслаби подкрепата за лагера на Мелони и подхрани спекулации, че тя може да се опита да предизвика предсрочни избори, за да избегне допълнителен спад.

"Възнамеряваме да продължим да управляваме, докато имам това силно и стабилно мнозинство", каза тя, говорейки заедно със заместник министър-председателите Матео Салвини и Антонио Таяни, лидери съответно на "Лига" и "Форца Италия".

Въпреки това пътят на коалицията често бе далеч от гладък през последните месеци, което показва, че Мелони може да губи някогашния си твърд контрол над съюза с наближаването на изборите, информира БТА.

През юли долната камара неочаквано отхвърли правителствено изменение, свързано с изборна реформа, силно подкрепяна от Мелони, след отцепвания в рамките на управляващата коалиция.