НАТО обяви за абсурдно руско твърдение за дрона в Лайпциг

НАТО отхвърли като „абсурдно" твърдението на руското разузнаване, че алиансът не е открил доказателства за руско участие в случая с дрона, натоварен с експлозиви, който беше намерен на летището Лайпциг/Хале, съобщи ДПА.

Представител на НАТО заяви, че експертите по разузнаване на алианса, както и германските им колеги, са стигнали до заключението, че Русия стои зад хибридната атака от 4 август.

„Твърдението на руските разузнавателни служби, че НАТО не е открило доказателства за руско участие в случая с дрона в Лайпциг, е абсурдно", заяви представителят.

По думите му Русия има „доказана история" на опити за дестабилизиране на съюзнически държави, както и на действия, целящи да разубедят страните от алианса да продължат подкрепата си за Украйна. Той определи действията на Москва като „безразсъдни и опасни" и подчерта, че НАТО няма да се откаже от подкрепата си за Киев, пише БТА.

По-рано руското външно министерство написа в социалната мрежа „Екс", че разузнаването на НАТО не е открило доказателства за руско участие в инцидента на летището Лайпциг/Хале. Според публикацията информацията по-скоро сочела към „украинска следа", като за източник била посочена руската Служба за външно разузнаване.

В изявлението на руското външно министерство се твърдеше още, че въпреки липсата на доказателства Берлин обвинява Русия, за да оправдае „огромните разходи" за милитаризация през 2027 г.

Дронът с експлозиви беше открит вечерта на 4 август в охраняваната зона на летището Лайпциг/Хале, близо до украински товарен самолет „Антонов Ан-124". Германското правителство определя инцидента като опит за руска атака.