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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23574958 www.24chasa.bg

САЩ вече се готвят за война и около Луната

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

Войната може да напусне Земята. Американските военни вече трябва да се подготвят за бойни действия не само в земната орбита, а и в огромното пространство между Земята и Луната, съобщи БТА. Това обяви ген. Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете и един от най-високопоставените военни съветници на Доналд Тръмп.

Думите му не са просто футуристична прогноза. Те идват дни след като американските военни разкриха, че САЩ са разположили в орбита "оръжия за контрол на космическото пространство". Космическите сили, създадени през 2019 г., вече се подготвят да защитават американските интереси и далеч отвъд обичайната земна орбита.

Досега държави като САЩ са демонстрирали възможности за унищожаване на спътници от Земята. Новото е, че американското военно ръководство вече говори открито за потенциални бойни действия чак до Луната - територия, която все по-силно привлича САЩ и Китай заради бъдещи мисии, инфраструктура и ресурси.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

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