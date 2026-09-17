Румъния слага американски щит срещу дронове по Дунав и Черно море

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Румъния разполага американски системи срещу дронове в четири свои военни пристанища по Дунав и Черно море, съобщи БТА. Те трябва да пазят стратегически обекти от безпилотни апарати.

Заплахата за северната ни съседка отдавна не е само на теория. След началото на войната в Украйна части от руски дронове неведнъж бяха откривани на румънска територия след удари срещу украинските пристанища Рени и Измаил, които се намират съвсем близо до границата.

Букурещ вече засили наблюдението на въздушното си пространство и промени законите си, така че при определени условия опасни дронове да могат да бъдат сваляни.