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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23574997 www.24chasa.bg

Румъния слага американски щит срещу дронове по Дунав и Черно море

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Дрон - снимката е илюстративна Снимка: СНИМКА: X/@Beefeater_Fella

Румъния разполага американски системи срещу дронове в четири свои военни пристанища по Дунав и Черно море, съобщи БТА. Те трябва да пазят стратегически обекти от безпилотни апарати.

Заплахата за северната ни съседка отдавна не е само на теория. След началото на войната в Украйна части от руски дронове неведнъж бяха откривани на румънска територия след удари срещу украинските пристанища Рени и Измаил, които се намират съвсем близо до границата.

Букурещ вече засили наблюдението на въздушното си пространство и промени законите си, така че при определени условия опасни дронове да могат да бъдат сваляни.

Дрон - снимката е илюстративна

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