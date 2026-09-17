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Канада се обръща към Европа, Карни се среща за първи път с британския премиер

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Премиерът на Канада Марк Карни се опитва да задълбочи връзките с Брюксел, докато икономическият натиск от САЩ продължава да нараства срещу Отава.

Канада все по-видимо търси нови партньори в Европа на фона на търговското напрежение със САЩ. Канадският премиер Марк Карни е на европейска обиколка, по време на която ще се срещне за първи път и с британския премиер Анди Бърнам, съобщи БТА.

Отава вече задълбочава връзките си с ЕС в отбраната, енергетиката, критичните суровини и технологиите. Карни нарича страната си "най-европейската от неевропейските държави", а Урсула фон дер Лайен дори предложи Канада да стане първият "асоцииран член" на ЕС.

Зад сближаването стоят и парите - близо 70% от канадския износ все още отива към САЩ, докато този за ЕС е малко над 5%. Именно тази зависимост Отава се опитва постепенно да намали.

Премиерът на Канада Марк Карни се опитва да задълбочи връзките с Брюксел, докато икономическият натиск от САЩ продължава да нараства срещу Отава.

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