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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23575048 www.24chasa.bg

Великобритания поиска от САЩ да й предадат братята Тейт

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Андрю Тейт и брат му Тристан Кадър: Екс/ @cobratatemedia

Британските прокурори официално поискаха от САЩ екстрадицията на Андрю и Тристан Тейт, за да бъдат изправени пред съда на Острова, съобщи БТА. Двамата в момента са задържани във Флорида, а съдът отказа да ги освободи, докато тече процедурата по предаването им. 

Братята са бивши кикбоксьори с американско и британско гражданство, които превърнаха провокацията в доходоносен интернет бизнес. Особено известен е Андрю Тейт - участник в британския "Big Brother" през 2016 г., който натрупа милиони последователи с видеа за пари, луксозен живот, мъжко господство и отношенията с жените. Адвокатите му впоследствие признаха пред съда, че част от демонстрираното богатство е било преувеличено за повече внимание онлайн - включително скъпи автомобили и яхта, които според защитата не са били негови. 

Във Великобритания двамата са изправени пред общо 59 обвинения, свързани с предполагаеми престъпления между 2010 и 2017 г. Паралелно с това Андрю Тейт вече е обвинен и в Румъния в трафик на непълнолетни, пране на пари, сексуално престъпление срещу непълнолетна и натиск върху свидетели, а Тристан - в съучастие. Двамата отричат да са извършвали престъпления.

Андрю Тейт и брат му Тристан Кадър: Екс/ @cobratatemedia

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