ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двамата лекари по случая със смъртта на Йоргос Маз...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23575091 www.24chasa.bg

Камарата на представителите прие нови санкции срещу Русия, Тръмп трябва да ги подпише

1640
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Pixabay

Камарата на представителите на САЩ прие мащабен законопроект за нови санкции срещу Русия и мита за държавите, които продължават да купуват руски петрол и газ, съобщи БТА. Текстът мина с 262 гласа "за" срещу 159 "против" и вече отива при Доналд Тръмп за подпис.

Мерките са насочени към руския енергиен и отбранителен сектор и т.нар. сенчест флот от танкери, използван за заобикаляне на санкциите. Законът дава на Тръмп и възможност да налага високи мита на Китай, Индия и други държави, ако продължат да купуват руски енергийни суровини.
Законопроектът носи името на покойния републикански сенатор Линдзи Греъм, който го внесе още през април 2025 г. Сенатът вече го одобри миналия месец с 86 срещу 11 гласа, след като украинският президент Володимир Зеленски лично призова американските законодатели да го подкрепят.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание