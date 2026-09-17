Камарата на представителите прие нови санкции срещу Русия, Тръмп трябва да ги подпише

Камарата на представителите на САЩ прие мащабен законопроект за нови санкции срещу Русия и мита за държавите, които продължават да купуват руски петрол и газ, съобщи БТА. Текстът мина с 262 гласа "за" срещу 159 "против" и вече отива при Доналд Тръмп за подпис.

Мерките са насочени към руския енергиен и отбранителен сектор и т.нар. сенчест флот от танкери, използван за заобикаляне на санкциите. Законът дава на Тръмп и възможност да налага високи мита на Китай, Индия и други държави, ако продължат да купуват руски енергийни суровини.

Законопроектът носи името на покойния републикански сенатор Линдзи Греъм, който го внесе още през април 2025 г. Сенатът вече го одобри миналия месец с 86 срещу 11 гласа, след като украинският президент Володимир Зеленски лично призова американските законодатели да го подкрепят.