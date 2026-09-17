България ще рекламира туризма си и върху влаковете на БДЖ

Българските влакове ще рекламират страната ни като туристическа дестинация. Министрите на транспорта Георги Пеев и на туризма Илин Димитров дават днес старт на кампанията "Транспорт и туризъм - свързваме пътя с преживяването", съобщи БТА.

Първият преобразен вагон ще бъде показан на Централна гара София. Това е вагон-бистро с нова визия и туристическото лого на България, който трябва да превърне самото пътуване с БДЖ в част от рекламата на страната.

Идеята е влаковете да показват България не само като място, до което се стига, а и като туристическо преживяване още по пътя. Кампанията събира за първи път в подобен общ проект транспортното и туристическото министерство.