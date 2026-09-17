ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двамата лекари по случая със смъртта на Йоргос Маз...

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23575146 www.24chasa.bg

България ще рекламира туризма си и върху влаковете на БДЖ

1548
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Влак на БДЖ. СНИМКА: Фейсбук/ БДЖ

Българските влакове ще рекламират страната ни като туристическа дестинация. Министрите на транспорта Георги Пеев и на туризма Илин Димитров дават днес старт на кампанията "Транспорт и туризъм - свързваме пътя с преживяването", съобщи БТА.

Първият преобразен вагон ще бъде показан на Централна гара София. Това е вагон-бистро с нова визия и туристическото лого на България, който трябва да превърне самото пътуване с БДЖ в част от рекламата на страната.

Идеята е влаковете да показват България не само като място, до което се стига, а и като туристическо преживяване още по пътя. Кампанията събира за първи път в подобен общ проект транспортното и туристическото министерство.

Влак на БДЖ. СНИМКА: Фейсбук/ БДЖ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание