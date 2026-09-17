Тръмп отново не пуска Махмуд Абас в САЩ за Общото събрание на ООН

Администрацията на Доналд Тръмп отново отказа визи на високопоставена палестинска делегация, включително на президента на Палестинската автономия Махмуд Абас, за годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщи БТА. Това се случва за втора поредна година.

Държавният департамент обясни решението с това, че според Вашингтон палестинските власти не изпълняват поетите ангажименти за мир с Израел. САЩ ги обвиняват и за действията им пред Международния съд и Международния наказателен съд, както и за плащанията към семейства на палестинци, осъдени за нападения срещу израелци.

Отказът на визи обаче няма да остави палестинците без представителство в ООН - техни дипломати вече са акредитирани в Ню Йорк. Миналата година Абас също не получи виза и се включи във форума с видеообръщение.