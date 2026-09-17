Парламентарните избори в Русия започват в петък. Какво да очакваме

От петък можете да се гласува за нов руски парламент. Изборите за Държавна дума ще продължат три дни - от 18 до 20 септември.

Властите се опитват да унищожат всяко пространство за протест. Но то все още съществува.

Това са първите избори за Думата, откакто Русия започна пълномащабна война с Украйна. Но кандидатите са до голяма степен същите: повече от 70% от действащите депутати се кандидатират за нови мандати. Ще бъдат избрани общо 450 членове на Думата: 225 от партийни листи (гласуващи за партия) и 225 от едномандатни избирателни райони (гласуващи за конкретен кандидат). Властите, както изданието Meduza съобщи преди няколко месеца, възнамеряват да направят тези избори напълно стерилни.

Твърди се, че рейтингите на „Единна Русия", партията на президента Владимип Путин, са по-високи, отколкото през 2021 г. Седмица преди гласуването, проправителствени социолози от ФОМ и ВЦИОМ оцениха рейтинга на партията на 33-37% (в сравнение с 29% преди последните избори) и прогнозираха, че тя ще получи 47-53% от гласовете. През 2021 г. социолозите прогнозираха, че „Единна Русия" ще получи 41-42% от гласовете; всъщност официално получи 50%. Ако „Единна Русия" подобри резултатите си сега – на фона на война, засилени репресии и икономически проблеми – тя ще демонстрира „пълен контрол върху гласовете" в страната, според изданието Faridaily.

На „Яблоко", единствената антивоенна партия, беше забранено да участва в изборите. Първоначално Централната избирателна комисия регистрира листата на „Яблоко", но две седмици по-късно – на фона на експлозивен скок в интереса към партията – Върховният съд премахна листата по абсурдни основания. Кандидатите на „Яблоко" за едномандатни избори също започнаха да бъдат дисквалифицирани от изборите чрез съдилищата (всъщност в някои региони не само те, но и други силни конкуренти на „Единна Русия" бяха дисквалифицирани). Има и добри новини: натискът върху „Яблоко" показа, че партията има подкрепата на младите хора.

Поради липса на по-добър вариант, избирателите започнаха да се обръщат към „Нови хора" ("Новые люди"). Тази партия е проект на Кремъл, насочен към либерална аудитория. Тя култивира репутация на борец срещу забраните, но не прекрачва границите по въпроси, които са от решаващо значение за правителството, като например подкрепата за войната. На фона на прочистването на политическото поле, някои млади и протестиращи избиратели започнаха да възприемат „Нови хора" като приемлива алтернатива на „Единна Русия" и установените партии на „системната опозиция". Според ВЦИОМ, „Нови хора" ще се борят с ЛДПР за третото място на изборите.

„Нежелани" кандидати бяха масово отстранени заради публикации за Навални. Тази схема работи по следния начин: стари публикации на кандидат, споменаващи Алексей Навални или неговите организации, внезапно се откриват, той е глобен за показване на „екстремистки символи" и му е забранено да се кандидатира за още една година. Първата жертва на тази схема е Борис Надеждин, единственият антивоенен кандидат на президентските избори през 2024 г. Поради натиск, започнал преди изборите за Дума, той напуска Русия.

Предизборните дебати са се превърнали във фарс. Телевизионните канали са длъжни да предоставят на кандидатите безплатно ефирно време за дебати. Но в Русия отдавна липсва култура на политически дебати (Владимир Путин никога не е участвал в такъв през 26-те си години на власт) и това стана особено забележимо преди настоящите избори. Кандидатите от „Единна Русия" и други системни партии или напълно игнорираха дебатите, или се появяваха и мълчаха. А самите канали понякога прекъсваха дебатите, за да покажат Путин или Мишустин.

Опозицията предложи няколко стратегии за гласуване чрез протест. В съвременна Русия изборите остават един от малкото законни начини за изразяване на протест. Отстраняването на кандидати, неблагоприятни за властите, и манипулирането на гласовете намалиха пространството за такъв протест, но то все още остава. Ето как различни руски опозиционни сили предлагат да го използват:

Направете бюлетината невалидна. „Яблоко" насърчава този подход. Партията призовава своите поддръжници да развалят бюлетината за гласуване по партийни листи. В едномандатните избирателни райони те трябва да гласуват за кандидатите на „Яблоко", където те остават. Където не присъстват, те също трябва да развалят бюлетината.

Гласувайте срещу „Единна Русия". Това е планът на Максим Кац и Юлия Навалная. Когато гласуват по партийни листи, те предлагат да отметнат всяка партия, с изключение на „Единна Русия". В едномандатните избирателни райони те трябва да гласуват за най-силните противници на „Единна Русия". „Яблоко" открито критикува този подход.

Отидете до урните точно по обяд. Иля Яшин и Максим Резник твърдят, че това ще позволи законен протест срещу войната и настоящото правителство. Първият призовава хората да дойдат по обяд и да гласуват против „Единна Русия", докато вторият не предлага никакви инструкции за самия процес на гласуване.

Не гласувайте за тези, които подкрепят войната. Това е единственият съвет от „Антивоенния комитет на Русия". В противен случай комитетът смята за ненужно да диктува конкретни тактики (дали да разваляте бюлетината, да подкрепяте противниците на „Единна Русия" или да идвате по обяд).

Не ходете никъде и не гласувайте за никого. Гари Каспаров, наред с други, предлага бойкот. „Призивът за участие в тези „избори" или личното отиване на тях означава доброволно участие в политически спектакъл", заяви лидерът на опозицията.

Трябва ли да очакваме улични протести? Не е ясно. Най-видимата протестна акция може да бъде „Обяд за мир", предложена от Иля Яшин и няколко други опозиционни фигури. Този протест изисква физическо присъствие в избирателните секции и потенциално ще се превърне в индикатор за масово недоволство сред руснаците. Но е твърде рано да се прецени колко хора ще откликнат на призива на Яшин. Междувременно руските власти се готвят за евентуални протести близо до избирателни секции в чужбина: те вече поискаха забрана на митинги пред руските посолства в различни страни по време на изборите за Държавна дума.