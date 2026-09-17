Мерц е изправен пред най-сериозната криза от началото на мандата си

Германският канцлер Фридрих Мерц е изправен пред сериозна политическа криза, която може да постави въпроса за смяната му още този уикенд — само 16 месеца след встъпването му в длъжност. Той дойде на власт с обещания за мащабна реформаторска програма и възстановяване на водещата роля на Германия в Европа, пише " Политико".

Погледите са насочени към ключовите избори в две германски провинции — Мекленбург-Предна Померания и Берлин, които ще се проведат в неделя. Християндемократическият съюз (ХДС) на Мерц е изправен пред риск от сериозни загуби.

На този фон високопоставени представители на партията обсъждат зад кулисите възможността за т.нар. Kanzlertausch — смяна на канцлера, която според тях би могла да спре бързия спад в подкрепата за правителството.

Популярността на Мерц е достигнала едва 14% тази седмица, докато според ново социологическо проучване консервативният блок ХДС/ХСС се е сринал до рекордно ниските 18%.

В същото проучване „Алтернатива за Германия" (AfD) заема първо място с 29% подкрепа.

Кризата за консерваторите се задълбочава и на регионално ниво. AfD спечели последните избори в провинция Саксония-Анхалт, като се доближи до абсолютно мнозинство. Междувременно ХДС загуби повече от половината от подкрепата си в сравнение с предишния вот.

Ситуацията предизвиква тревога и сред европейските и международните партньори на Германия. Страната, която дълги години беше възприемана като символ на политическа стабилност по време на 16-годишното управление на Ангела Меркел, сега е изправена пред възможността за втора бърза смяна на правителственото ръководство.

Предшественикът на Мерц, Олаф Шолц, загуби управляващата си коалиция през ноември 2024 г.

Мащабът на вътрешнополитическата криза пролича особено ясно, след като Мерц отмени планираното си участие в Общото събрание на ООН през следващата седмица.

„Присъствието му е необходимо в Берлин", заяви високопоставен германски представител.

Така канцлерът е изправен пред решаващ момент за политическото си бъдеще, докато натискът върху управляващата коалиция и ХДС продължава да расте.

Пет възможни сценария има за развитието на кризата в германското управление.

Мерц може да подаде оставка, ако загуби подкрепата на партията



Канцлерът е свикал високопоставена среща на ръководството на своята партия в неделя от 17:00 ч., която ще съвпадне с оповестяването на екзитполовете от изборите в провинцията в 18:00 ч. Според информацията Мерц възнамерява на срещата да попита съпартийците си дали все още го подкрепят, както и реформаторските му планове. Ако не, той иска да ги призове да предложат името на потенциален негов наследник.

Като търси подобна конфронтация, Мерц ще се опита да се възползва от една слабост на критиците си: няма ясен консенсус кой би могъл да го замени.

Министър-председателят на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (ХДС) често е споменаван като възможен кандидат, но през април предстоят избори в неговата многолюдна родна провинция — така че моментът не е особено подходящ за него. Друга възможност би бил Маркус Зьодер от Християнсоциалния съюз (ХСС), баварската сестринска партия на ХДС, но и той има немалко критици. Други, по-малко вероятни кандидати са министър-председателят на Хесен Борис Райн (ХДС) и министърът на вътрешните работи Александър Добриндт (ХСС).

Ако обаче изборите в неделя се окажат пълна катастрофа за консерваторите на Мерц — партията дори може да не премине 5-процентната бариера за влизане в парламента на Мекленбург-Предна Померания, което би било за първи път на избори в германска провинция — недоволството в ХДС/ХСС може да ескалира и да доведе до широки призиви за оставката на Мерц.

Разправата не е задължително да се състои в неделя, а може да последва през следващите дни или седмици. Ако Мерц приеме тази съдба, той би могъл да уведоми германския президент Франк-Валтер Щайнмайер за намерението си да се оттегли. Тогава Щайнмайер най-вероятно би го помолил да остане на поста временно като изпълняващ длъжността канцлер, докато парламентът избере нов канцлер.

Това обаче не е никак лесно: Всеки наследник на Мерц ще се нуждае от гласовете на коалиционния партньор на ХДС/ХСС — Социалдемократическата партия (СПД), която вероятно би поискала отстъпки в замяна. Това би довело до продължителни и отнемащи време нови преговори по коалиционното споразумение. Това означава също, че Мерц може да остане на власт още месеци и да представлява Германия на международната сцена, например по време на преговорите за бюджета на ЕС.

Допълнително усложнение е, че мнозинството на коалицията в Бундестага е крехко: винаги съществува риск от депутати, които да гласуват против коалицията при тайното гласуване, както се случи със самия Мерц по време на първия тур на избора за канцлер миналата година.

Вот на недоверие може да свали Мерц

Вътрешнопартийният натиск сам по себе си не може да принуди германския канцлер Фридрих Мерц да подаде оставка. По исторически причини германската конституция гарантира на избраните канцлери сравнително стабилна позиция.

Единственият конституционен механизъм за принудителното му отстраняване е вот на недоверие. В Германия обаче той е т.нар. „конструктивен вот на недоверие" – парламентът може да свали канцлера само ако едновременно избере негов наследник с необходимото мнозинство.

Това прави подобен сценарий трудно осъществим. Освен че би имало сериозни политически последици за управляващия блок, открит опит на ХДС/ХСС да отстрани собствения си канцлер чрез парламентарен вот би могъл да навреди на публичния му образ.

Допълнително усложнение е крехкото мнозинство на коалицията. За да бъде успешно подобно гласуване, би било необходимо да се постигне предварително споразумение за алтернативен кандидат и да бъдат осигурени необходимите гласове, включително чрез преговори със Социалдемократическата партия (СПД).

Мерц търси вот на доверие



Мерц също би могъл сам да поиска вот на доверие, за да покаже, че все още разполага с достатъчно подкрепа в управляващата коалиция — или в противен случай да отвори пътя към предсрочни избори. Подобен сценарий вече се е случвал в миналото, като последният пример е с Шолц през декември 2024 г.

Ако Мерц загуби вота, Щайнмайер би могъл да реши да разпусне Бундестага в рамките на 21 дни — но само ако Мерц му предложи да го направи. Въпреки това, предвид силната позиция на „Алтернатива за Германия" (AfD) в настоящите социологически проучвания, нито ХДС (CDU), нито ГСДП (SPD) имат интерес от провеждането на нови избори на този етап.

Също така би било възможно в рамките на тези 21 дни да бъде избран нов канцлер, ако бързо се формира мнозинство в подкрепа на негов наследник.

Подкрепа от крайната десница срещу Мерц

Теоретично би било възможно наследник на Мерц да получи необходимото мнозинство в парламента чрез непряка подкрепа от „Алтернатива за Германия" (AfD) в рамките на правителство на малцинството или дори да сформира коалиция с крайнодясната партия.

ХДС/ХСС и AfD биха разполагали с комфортно мнозинство в парламента, но това би означавало нарушаване на германската политика на „санитарен кордон" спрямо крайната десница.

Въпреки това тази идея е неприемлива за мнозина от партийното ръководство. Самият Мерц също е заявил, че изключва възможността да остане на власт с подкрепата на крайната десница.

Мерц се вкопчва във властта



За разлика от реакцията му след изборите в Саксония-Анхалт, когато канцлерът изглеждаше обезкуражен и произнесе неубедителна реч в Бундестага, сега той изглежда решен да се бори за лидерството си.

Позицията на Мерц беше укрепена в сряда от писмо на осем министър-председатели на провинции от дясноцентристкия лагер — сред тях Вюст и Райн, но не и Зьодер. В писмото те заявяват, че „Германия се нуждае от надеждност и действия", а не от „дискусии за персонални въпроси". В писмото също така се посочва, че през следващата година предстоят избори във Франция, Италия, Полша, Испания и Гърция, като се отбелязва, че сега Европа се нуждае от „стабилна и силна Германия".

Писмото далеч не представлява безусловна подкрепа за Мерц; всъщност в него дори не се споменава името му и то може да е било опит да се потушат вътрешнопартийните спорове преди важните избори в неделя. То обаче може също да означава, че сред висшите партийни лидери в този момент няма достатъчно желание за отстраняването на Мерц. Вместо това партията може да се стреми да затвърди единството си и да възстанови популярността си, като призове ГСДП да проведе още по-решителни социални реформи.