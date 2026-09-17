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Тръмп: Надявам се краят на войната срещу Иран да е близо

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че "се надява" краят на войната срещу Иран да е близо, съобщи БТА. Думите му идват на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и опитите на Вашингтон да очертае следващите стъпки в конфликта.

Тръмп не даде конкретен срок кога очаква бойните действия да приключат. От началото на конфликта американският президент неведнъж използва твърд тон към Техеран, като едновременно с това настоява, че целта му е войната да приключи възможно най-бързо.

Новото изказване идва и в момент, когато Ормузкият проток остава една от най-рисковите точки за световната икономика - през него преминава значителна част от световните доставки на петрол и газ.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

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