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Японската премиерка ускорява въоръжаването с дронове и изкуствен интелект

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Санае Такаичи Снимка: СНИМКА: Екс/ @harukaawake

Япония ще ускори въвеждането на дронове и изкуствен интелект в отбраната си, обеща премиерката Санае Такаичи пред висши военни, съобщи БТА. Токио иска новите технологии да компенсират недостига на хора в Силите за самоотбрана и да отговорят на все по-напрегнатата обстановка в региона.
Такаичи е първата жена премиер в историята на Япония и от години е сред привържениците на по-силна японска отбрана. Преди да оглави правителството през 2025 г., тя беше министър на икономическата сигурност, вътрешните работи и комуникациите и заемаше редица други постове.

Япония постепенно увеличава разходите си за отбрана на фона на военната активност на Китай, ракетната програма на Северна Корея и войната в Украйна. Новият акцент вече е върху безпилотните системи и ИИ - технологии, които промениха начина, по който се водят съвременните войни.

Санае Такаичи

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