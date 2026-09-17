Двамата лекари по случая със смъртта на Йоргос Мазонакис бяха отведени в затвора „Коридалос"

Двамата лекари, на които беше наложена мярка за неотклонение „задържане под стража" във връзка със смъртта на Йоргос Мазонакис, бяха отведени рано тази сутрин в затвора „Коридалос".

Първо е започнало прехвърлянето на Йоана Гака. Малко след 6:30 часа тя е изведена от полицейското управление в атинския квартал Кипсели, където е била задържана от предишния ден. Минути по-късно полицейският автомобил е преминал през централния вход на затвора.

Почти по същото време са приключили процедурите по прехвърлянето на Илиас Теодоропулос. Лекарят е прекарал нощта в Главната полицейска дирекция на Атика и малко преди 7:00 часа е изведен през задния вход на сградата на булевард „Александрас", за да бъде откаран в „Коридалос".

Ключово значение за разследването има свидетелството на хипнотерапевта Насос Комианос. Предполага се, че той е получил едната от двете снимки, направени от 56-годишната лекарка по време на процедурата по плазмафереза на певеца.

Според данните от полицейското разследване снимката е изпратена от телефона на лекарката до хипнотерапевта в 14:45 часа. Все още не е изяснено в какво точно състояние се е намирал Мазонакис в този момент.

Комианос твърди, че снимката му е била изпратена, защото певецът е имал уговорена среща с него непосредствено след терапията.