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Франция към Тръмп: САЩ нямат право на вето върху решенията на ЕС

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

САЩ нямат право да налагат вето върху геополитическите решения на Европейския съюз. Това заяви Франция в отговор на поредното предупреждение на Доналд Тръмп за сближаването между ЕС и Канада, съобщи БТА.

Американският президент заплаши ЕС с по-високи мита, ако Канада бъде приета като първия "асоцииран член" на съюза, и определи подобен ход като потенциално "враждебен акт". Париж обаче настоява, че решенията с кого и как да задълбочава отношенията си Европа се вземат от самия ЕС.

Напрежението идва, след като Урсула фон дер Лайен предложи нов тип партньорство с Отава. Канада и ЕС вече са свързани чрез търговското споразумение CETA, а през последните месеци засилват сътрудничеството си и в отбраната и сигурността.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп СНИМКА: АРХИВ

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