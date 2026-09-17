Франция към Тръмп: САЩ нямат право на вето върху решенията на ЕС

САЩ нямат право да налагат вето върху геополитическите решения на Европейския съюз. Това заяви Франция в отговор на поредното предупреждение на Доналд Тръмп за сближаването между ЕС и Канада, съобщи БТА.

Американският президент заплаши ЕС с по-високи мита, ако Канада бъде приета като първия "асоцииран член" на съюза, и определи подобен ход като потенциално "враждебен акт". Париж обаче настоява, че решенията с кого и как да задълбочава отношенията си Европа се вземат от самия ЕС.

Напрежението идва, след като Урсула фон дер Лайен предложи нов тип партньорство с Отава. Канада и ЕС вече са свързани чрез търговското споразумение CETA, а през последните месеци засилват сътрудничеството си и в отбраната и сигурността.