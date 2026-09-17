Такситата до летищата в Атина и Солун поскъпват

По-високи фиксирани цени за пътуване с такси от и до летищата в Атина и Солун се очаква да влязат в сила през следващите дни. Основните дневна и нощна тарифа няма да бъдат променяни, а минималната такса остава 4 евро. Увеличението засяга единствено специалните цени за летищните маршрути.

Фиксираната дневна цена между центъра на Атина и международното летище „Елефтериос Венизелос" се увеличава от 40 на 50 евро. При нощната тарифа пътуването ще струва 65 евро вместо досегашните 55 евро. Поскъпването е с 10 евро на курс.

Увеличение се предвижда и за пътуванията между Солун и летище „Македония". Дневната цена се повишава от 25 на 28 евро, а нощната от 35 на 38 евро. Разликата е 3 евро за едно пътуване.

Промените настъпват на фона на увеличаващите се разходи на таксиметровите шофьори, най-вече за гориво. Според направените изчисления дори поскъпване с 5 евро на ден може да натовари месечния бюджет на един професионален водач с около 100 евро, без да се включват останалите разходи за поддръжка и експлоатация на автомобила.