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Демонстранти счупиха прозорците на правителството в Косово

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Протестиращи счупиха прозорци на сградата на косовското правителство в Прищина след обявяването на осъдителните присъди срещу бивши лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК), съобщи БТА. Демонстрацията започна пред сградата на правителството, а напрежението бързо ескалира.

Присъдите отново отвориха една от най-болезнените теми в страната - ролята на АОК във войната в Косово през 1998-1999 г. За много косовски албанци организацията остава символ на борбата за независимост, докато нейни бивши командири бяха изправени пред специалния съд в Хага за престъпления, свързани с конфликта.

Затова и делата срещу бившите лидери на АОК от години предизвикват протести и силни политически реакции в Косово.

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