Германското машиностроене върви към четвърта поредна година на спад

Германското машиностроене вероятно ще завърши 2026 г. със спад за четвърта поредна година, съобщи БТА, позовавайки се на браншовата асоциация VDMA. Един от най-важните отрасли за най-голямата европейска икономика продължава да усеща слабите поръчки и несигурността на световните пазари.

Секторът е гръбнак на германската индустрия и включва хиляди компании - от производители на индустриални машини до оборудване за автомобилни заводи. Продължителният спад идва на фона на по-широките проблеми на германската промишленост, която е притисната от скъпа енергия, слабо вътрешно търсене и по-силна конкуренция от Китай.

Германия се опитва да върне растежа в индустрията, но четвърта поредна година надолу би показала колко трудно се оказва възстановяването на традиционния й производствен модел.