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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23575987 www.24chasa.bg

Германското машиностроене върви към четвърта поредна година на спад

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Национален флаг на Германия

Германското машиностроене вероятно ще завърши 2026 г. със спад за четвърта поредна година, съобщи БТА, позовавайки се на браншовата асоциация VDMA. Един от най-важните отрасли за най-голямата европейска икономика продължава да усеща слабите поръчки и несигурността на световните пазари.

Секторът е гръбнак на германската индустрия и включва хиляди компании - от производители на индустриални машини до оборудване за автомобилни заводи. Продължителният спад идва на фона на по-широките проблеми на германската промишленост, която е притисната от скъпа енергия, слабо вътрешно търсене и по-силна конкуренция от Китай.

Германия се опитва да върне растежа в индустрията, но четвърта поредна година надолу би показала колко трудно се оказва възстановяването на традиционния й производствен модел.

Национален флаг на Германия

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