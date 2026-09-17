КМГ: Китай развива „пълноценни квартали“, в които ежедневните нужди са на крачка от дома

„Да можеш да разхождаш децата и да спортуваш, но също да четеш и да пазаруваш", „половината – ежедневие, половината – общност" и „повечето ежедневни нужди да са достъпни в рамките на 15 минути" – това са част от принципите, залегнали в изграждането на т.нар. пълноценни жилищни квартали в Китай.

В квартал „Сиенси" в новия район Сюн'ан недалеч от Пекин, 11-годишната Уан Илин участва в репетициите и представленията на пиесата „Песните на Байяндиен". 73-годишната Сун Баося пък редовно ходи с приятели в местния клуб за възрастни хора, където пее и танцува. Млади жители посещават вечерни занимания по интереси, където се занимават с ръкоделие и йога.

„Сега животът в квартала е много по-удобен", казва 61-годишната Гуо Йен'ин. По думите ѝ преди при сухо време улиците били прашни, а при дъжд – кални. За да води детето си на училище, трябвало да изминава с велосипед около 1,5 километра, а младите хора трябвало да пътуват до центъра на окръга, ако искат да се забавляват. Днес в близост има паркове, супермаркети, болници и автобусни спирки.

Квартал „Сиенси" е сред примерите за успешно изграждане на „пълноценна жилищна общност", посочени от китайското Министерство на жилищното строителство и градското и селското развитие. Според официалните насоки такъв квартал трябва да разполага в близост до домовете на жителите с основни обществени услуги, магазини и други търговски обекти, добра инфраструктура, достатъчно обществени пространства, поддръжка на жилищните сгради и ефективно местно управление. Важен елемент е и чувството на жителите за принадлежност към общността.

През юли 2023 г. започна пилотна програма в 106 жилищни общности в страната с цел да бъдат създадени модели за подобно градско развитие. В правителствен документ от август 2025 г. китайските власти поставят като приоритет ускоряването на изграждането на пълноценни квартали и развитието на услуги, които да бъдат интегрирани в градските жилищни райони.

Сред примерите е квартал „Дзянсу" в Шанхай, разположен в централната част на историческия район около улица „Ююен". Районът е гъсто населен и в него има много стари жилищни сгради. Сред основните проблеми, посочвани от жителите, са недостатъчният брой магазини за хранителни стоки, трудностите с паркирането и зареждането на електромобили и недостигът на зелени площи.

В квартала са разкрити магазини и услуги за ежедневни нужди, включително места за хранене, перални и ремонтни ателиета. Създаден е и общински център за услуги, който предлага различни административни и обществени услуги на едно място. Неизползвани пространства са превърнати в търговски и обществени зони, като в района вече работят над 100 малки специализирани обекта – от популярни кафенета и сладкарници до ателиета за ръчно изработени парфюми.

На обществен пазар на улица „Ююен" са запазени традиционни услуги като обущарски, шивашки и ключарски ателиета, но към тях са добавени елементи на съвременната култура – моден дизайн и художествени изложби. Идеята е ежедневният живот в квартала да се съчетава с културни и творчески пространства.

По данни на Министерството на жилищното строителство и градското и селското развитие в пилотните квартали досега са изградени или обновени над 2000 обекта за услуги, сред които домове за възрастни хора, детски ясли и магазини за стоки от първа необходимост. Създадени са още 26 200 нови паркоместа и над 6200 обществени зарядни станции, а са обновени около 710 000 квадратни метра обществени пространства и зелени площи.