Канадският премиер ще говори пред Европарламента след заплахата на Тръмп за нови мита

Канадският премиер Марк Карни ще говори днес пред Европейския парламент, само часове след като Доналд Тръмп заплаши ЕС с нови тежки мита заради идеята Канада да стане първият асоцииран член на съюза, съобщи БТА. Американският президент нарече предложението "смехотворно" и предупреди, че може да го приеме дори като "враждебен акт".

Идеята бе обявена от Урсула фон дер Лайен в годишната й реч за състоянието на ЕС. Засега в европейските договори дори няма статут "асоцииран член", а Канада не търси пълноправно членство - Отава иска нов модел на много по-тясно партньорство с Европа.

Речта на Карни ще бъде следена и заради отношенията му с Вашингтон. Канада се опитва да намали зависимостта си от американския пазар, към който все още отива близо 70% от износа й, и все по-активно търси партньори в Европа.