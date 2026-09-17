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Канадският премиер ще говори пред Европарламента след заплахата на Тръмп за нови мита

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Премиерът на Канада Марк Карни се опитва да задълбочи връзките с Брюксел, докато икономическият натиск от САЩ продължава да нараства срещу Отава.

Канадският премиер Марк Карни ще говори днес пред Европейския парламент, само часове след като Доналд Тръмп заплаши ЕС с нови тежки мита заради идеята Канада да стане първият асоцииран член на съюза, съобщи БТА. Американският президент нарече предложението "смехотворно" и предупреди, че може да го приеме дори като "враждебен акт".

Идеята бе обявена от Урсула фон дер Лайен в годишната й реч за състоянието на ЕС. Засега в европейските договори дори няма статут "асоцииран член", а Канада не търси пълноправно членство - Отава иска нов модел на много по-тясно партньорство с Европа.

Речта на Карни ще бъде следена и заради отношенията му с Вашингтон. Канада се опитва да намали зависимостта си от американския пазар, към който все още отива близо 70% от износа й, и все по-активно търси партньори в Европа.

Премиерът на Канада Марк Карни се опитва да задълбочи връзките с Брюксел, докато икономическият натиск от САЩ продължава да нараства срещу Отава.

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