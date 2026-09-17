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Първият петгодишен план на Хонконг има знаково значение за по-нататъшното прилагане на принципа „една държава, две системи“

КМГ

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СНИММКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 16 септември говорител на Кабинета за Хонконг и Макао към Държавния съвет заяви, че публикуването на Първия петгодишен план за икономическо и социално развитие на Хонконг за периода 2026–2030 г. има знаково значение. По думите му това е първата цялостна стратегия за икономическото и социалното развитие на района, която ще допринесе за по-нататъшното прилагане на принципа „една държава, две системи". Според говорителя планът ще насочи Хонконг към ускорен преход от стабилизация към просперитет и ще подпомогне висококачественото му развитие чрез по-тясна интеграция с националното развитие и по-голям принос към него.

Говорителят посочи още, че Хонконг навлиза в най-благоприятния период за развитие, а първият петгодишен план ще създаде допълнителни възможности за икономическия и социалния напредък на района.

СНИММКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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