Първият ядрен блок „Хуалун-1“ в Хайнан ще започне търговска експлоатация

Днес първият ядрен реактор от типа „Хуалун-1" в свободната търговска зона на Хайнан – блок №3 от втория етап на атомната електроцентрала „Хуа'нън Чандзян", ще започне официално търговска експлоатация. Проектът използва самостоятелно разработената от Китай ядрена технология от трето поколение „Хуалун-1" и прилага първата в страната изцяло самостоятелна и контролируема система за управление на производството на ядрена енергия на ниво концерн, като ежегодно може да доставя над 9 милиарда киловатчаса чиста електроенергия към електропреносната мрежа на Хайнан.

Вторият етап на „Хуа'нън Чандзян" предвижда изграждането на два блока: №3 и №4, всеки с мощност 1,2 милиона киловата. След пълното им завършване годишното производство на електроенергия ще достигне 18 милиарда киловатчаса, което ще покрие нуждите от електроенергия на една трета от населението на провинция Хайнан.