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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23576166 www.24chasa.bg

Китай е на първо място в света по „зелена търговия“

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес бе публикуван „Доклад за развитието на зелената търговия в Китай за 2026 г." Според него през 2025 г. общият обем на вноса и износа на зелени стоки в страната е достигнал 802,251 млрд. щатски долара, което представлява 14,68% от световната зелена търговия. По този показател Китай заема първо място в света.

Продуктите за енергоспестяване и намаляване на въглеродните емисии, както и тези в сферата на чистата енергия, формират общо 82,35% от износа на китайски зелени продукти и са основните двигатели на зеления износ.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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