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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23576217 www.24chasa.bg

Хонконг запазва третото си място в индекса на световните финансови центрове

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Хонконг запазва третата си позиция в света и първото си място в Азиатско-тихоокеанския регион според четиридесетото издание на Индекса на световните финансови центрове. Проучването е изготвено от британския аналитичен център Z/Yen Group и Китайския институт за развитие. В изследването са оценени общо 117 финансови центъра, като Хонконг постига обща оценка от 756 точки.

Градът оглавява световната класация в предлагането на финансови технологии, развитието на финансовия сектор и управлението на инвестиции, като същевременно поддържа водеща роля в застрахователния и финансовия сектор. Хонконг заема второ място в глобален мащаб по отношение на бизнес средата, инфраструктурата и човешкия капитал.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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