Пожар спря временно производството в словашки завод за артилерийски снаряди

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Пожар избухна по време на ремонтни дейности на покрива на завод за производство на корпуси за артилерийски снаряди в словашкия град Снина. Огънят е потушен, няма пострадали, съобщиха от собственика – чешкия оръжеен холдинг „Чехословашката група" (ЧСГ), цитирани от Ройтерс, цитирана от БТА.

Работата на предприятието в Източна Словакия е временно преустановена. От ЧСГ не посочват кога производството ще бъде възобновено, но уверяват, че не очакват прекъсване на доставките за клиентите, тъй като групата разполага и с други производствени мощности.

Заводът се управлява от „ЗВС Холдинг" – дружество, притежавано съвместно от подразделение на ЧСГ и словашкото правителство. В него се произвеждат корпуси за боеприпаси с голям калибър, но не се работи с взривни вещества.

ЧСГ е голям доставчик на боеприпаси и друга военна продукция за Украйна. Причините за пожара се разследват.