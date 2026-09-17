Китай призовава всички страни в Йемен незабавно да прекратят огъня

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Китай призова всички страни в Йемен да запазят спокойствие и сдържаност, незабавно да прекратят бойните действия и да се върнат към дипломатическите преговори.

Призивът беше отправен на 15 септември от Сун Лей, временно изпълняващ длъжността ръководител на китайската делегация в ООН, по време на извънредно заседание на Съвета за сигурност, посветено на ситуацията в Йемен.

Сун Лей заяви, че ситуацията в страната е на опасен праг на ескалация. Китай подкрепя по-активната посредническа роля на държавите от Персийския залив, които разполагат с предимства и опит в усилията за политическо уреждане на йеменския конфликт.