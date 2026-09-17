Изграждането на железопътна инфраструктура в Китай набира сериозна скорост от началото на годината

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Строителството на железопътната мрежа в Китай запазва стабилен темп през първите осем месеца на 2026 г. По данни на Китайската държавна железопътна корпорация инвестициите в дълготрайни активи в сектора достигат 511,8 милиарда юана (около 75,68 милиарда долара), което представлява ръст от 1,5% на годишна база.

Общата дължина на железопътните линии в страната надхвърля 165 000 км в края на 2025 г., от които над 50 000 км са високоскоростни трасета. До 2030 г. се предвижда мрежата да достигне 180 000 км (около 60 000 км високоскоростни), а до 2035 г. — 70 000 км високоскоростни линии.

През първите седем месеца на годината са реализирани рекордните 2,8 милиарда пътнически пътувания, включително 14,85 милиона от чужденци. Превозените товари възлизат на 2,35 милиарда тона, което е увеличение с 0,7% на годишна база.