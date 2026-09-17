Брюксел: Сближаването с Канада не е насочено срещу САЩ

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Предложението Канада да стане „асоцииран член" на Европейския съюз не е насочено срещу САЩ, заявиха от Европейската комисия. Позицията идва, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши с действия в областта на търговските отношения заради плана, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Предложеното задълбочаване на партньорството ни с Канада не е насочено срещу никого, а цели да укрепи общата ни сила", заяви говорителят на Европейската комисия по търговските въпроси Олоф Гил.

Идеята Канада да получи статут на „асоцииран член" на ЕС беше представена от председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.