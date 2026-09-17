ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Братът на принцеса Даяна разкри какво му казал Чар...

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23576605 www.24chasa.bg

Такситата от летищата в Атина и Солун поскъпват

984
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Минималната стойност на курс в Гърция остава 4 евро. Снимка: Pixabay

Таксиметровите превози от и до летищата в Атина и Солун ще поскъпнат в близко бъдеще заради увеличените разходи и по-високите цени на горивата, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Фиксираната цена за пътуване между атинското летище „Елефтериос Венизелос" и центъра на града се увеличава с 10 евро. Дневната тарифа става 50 вместо 40 евро, а нощната – 65 вместо 55 евро.

В Солун увеличението е с 3 евро. Дневният превоз между летището и града поскъпва от 25 на 28 евро, а нощният – от 35 на 38 евро.

Нощната тарифа в Гърция се прилага между полунощ и 5:00 часа. Цените на останалите таксиметрови превози в страната не се променят. Минималната стойност на курс остава 4 евро.

Минималната стойност на курс в Гърция остава 4 евро. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание