Такситата от летищата в Атина и Солун поскъпват

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Таксиметровите превози от и до летищата в Атина и Солун ще поскъпнат в близко бъдеще заради увеличените разходи и по-високите цени на горивата, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Фиксираната цена за пътуване между атинското летище „Елефтериос Венизелос" и центъра на града се увеличава с 10 евро. Дневната тарифа става 50 вместо 40 евро, а нощната – 65 вместо 55 евро.

В Солун увеличението е с 3 евро. Дневният превоз между летището и града поскъпва от 25 на 28 евро, а нощният – от 35 на 38 евро.

Нощната тарифа в Гърция се прилага между полунощ и 5:00 часа. Цените на останалите таксиметрови превози в страната не се променят. Минималната стойност на курс остава 4 евро.