Стачка отменя стотици полети от летище Шарльороа

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Около 20 на сто от полетите по разписание на белгийското летище Шарльороа не се изпълняват заради стачка на авиодиспечерите, започнала снощи, съобщиха местни медии, цитирани от БТА.

До края на протестните действия се очаква да бъдат отменени около 830 полета, което ще засегне приблизително 150 000 пътници. Само за днес не се предвижда изпълнението на около 40 полета.

Стачката е предизвикана от трудов спор и ще продължи до 10 октомври всеки ден между 22:00 и 8:00 часа, освен ако междувременно не бъде постигнато споразумение със синдикатите.

Най-сериозно са засегнати ранните сутрешни и късните вечерни полети. Според ръководството на аерогарата протестът не нарушава дневната ѝ работа.

От летището в Шарльороа всекидневно се изпълняват и полети до България.