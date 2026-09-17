ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Японско бебе в "Дея"

Времето София 23° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23576682 www.24chasa.bg

Фон дер Лайен предлага забрана на социалните мрежи за деца под 13 години

1448
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН СНИМКА: ЕП

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи децата под 13-годишна възраст да нямат достъп до социални мрежи, а за тези между 13 и 15 години да бъдат въведени ограничения, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Предложението включва и нови задължения за социалните мрежи, платформите за споделяне на видео, онлайн видеоигрите и чатботовете с изкуствен интелект, когато предоставят услуги на лица под 18 години.

Мерките ще засегнат големи платформи като YouTube, Facebook и Instagram, собственост съответно на Google и Meta.

Инициативата идва на фона на нарастващите опасения в световен мащаб за влиянието на онлайн услугите върху здравето и безопасността на децата.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛАЙЕН СНИМКА: ЕП

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание