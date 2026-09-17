Фон дер Лайен предлага забрана на социалните мрежи за деца под 13 години

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Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи децата под 13-годишна възраст да нямат достъп до социални мрежи, а за тези между 13 и 15 години да бъдат въведени ограничения, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Предложението включва и нови задължения за социалните мрежи, платформите за споделяне на видео, онлайн видеоигрите и чатботовете с изкуствен интелект, когато предоставят услуги на лица под 18 години.

Мерките ще засегнат големи платформи като YouTube, Facebook и Instagram, собственост съответно на Google и Meta.

Инициативата идва на фона на нарастващите опасения в световен мащаб за влиянието на онлайн услугите върху здравето и безопасността на децата.