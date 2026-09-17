Украйна цели по-добри отбранителни позиции с операция „Вивалди"

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Основната цел на украинската операция „Вивалди" в северната част на Донецка област е войските да заемат по-благоприятни отбранителни позиции. Това заяви командващият Трети армейски корпус на украинските въоръжени сили бригаден генерал Андрий Билецки, цитиран от Укринформ и БТА.

По думите му стратегическата задача на украинската армия е отбраната на Донецка и Луганска област, а не овладяването на възможно най-голяма територия.

„Ние не воюваме просто заради десетки, стотици или понякога хиляди квадратни километри. Воюваме преди всичко за благоприятни отбранителни позиции", подчерта Билецки.

На 15 септември той потвърди украинското настъпление в северната част на Донецка област. Според съобщените данни силите за отбрана са прочистили 75 квадратни километра и са си върнали контрола върху 10 квадратни километра.

Междувременно пенсионираният генерал-майор от канадските военновъздушни сили Скот Кланси прогнозира, че през следващите шест месеца Украйна и Русия ще продължат размяната на далекобойни въздушни удари и войната на изтощение.

Според него руските атаки ще продължат да разкриват слабости в украинската противовъздушна отбрана и ще нанасят щети на енергийната инфраструктура. Кланси очаква фронтовата линия да остане в застой, докато двете страни водят стратегическа борба за издръжливост.

При последния руски удар по Киев бяха ранени 16 души, сред които деца на 10 и 12 години.