Братът на принцеса Даяна разкри какво му казал Чарлз дни след смъртта ѝ

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Бъкингамският дворец отрича твърденията на Ърл Спенсър

Бъкингамският дворец направи необичайно остро изявление в отговор на твърдения на Ърл Спенсър, брат на покойната принцеса Даяна, за тежък конфликт с тогавашния принц Чарлз в дните след смъртта ѝ през 1997 г., съобщава "Дейли мейл".

Повод за реакцията е новата книга на Чарлз Спенсър Swan Song: Diana, My Sister, в която той описва предполагаем разговор с Чарлз за участието на принцовете Уилям и Хари в траурното шествие по време на погребението на майка им.

Според Спенсър тогавашният принц на Уелс е реагирал гневно на възраженията му срещу участието на двете момчета, които по онова време са съответно на 15 и 12 години.

Спенсър твърди, че по време на телефонния разговор Чарлз е изрекъл: „Бъди сигурен, че скоро ще я забравим".

Твърдението предизвика необичайно остра реакция от Бъкингамския дворец. В изявление говорител на краля заяви:

„Макар по принцип да не коментираме книги, Негово Величество е наясно, че болката от братската загуба може да замъгли разума, да повлияе на преценката и да оцвети спомените по начини, които другите не разпознават, дори много години след такава загуба."

Изявлението беше възприето от редица коментатори като недвусмислено оспорване на версията на Ърл Спенсър. То беше сравнено и с прочутата реплика на покойната кралица Елизабет II „спомените може да се различават", използвана през 2021 г. във връзка с твърденията на принц Хари и Меган Маркъл в интервюто им с Опра Уинфри.В мемоарите си Чарлз Спенсър разказва, че в дните преди погребението на Даяна е научил от един от най-високопоставените служители на кралица Елизабет II, че Уилям и Хари ще вървят зад ковчега на майка си.

Според него той категорично е възразил, като заявил, че това не би било желанието на Даяна и че „това няма да се случи".

Малко след това, по думите му, получил телефонно обаждане от принц Чарлз.

Спенсър твърди, че Чарлз поставил под въпрос чувството за дълг на семейство Спенсър и припомнил, че самият той е участвал в погребалното шествие на своя чичо лорд Маунтбатън през 1979 г.

Според мемоарите Спенсър му отвърнал, че ситуацията е различна, тъй като Чарлз е бил на 30 години по време на погребението на Маунтбатън.

Именно тогава, по думите на Спенсър, разговорът е ескалирал.

Той описва Чарлз като човек, който „избухнал", след което продължил с „поток от гняв".

В най-силния пасаж от разказа си Спенсър твърди, че след кратка пауза Чарлз е казал:

„Бъди сигурен, че скоро ще я забравим."

Спенсър разказва, че бил толкова шокиран от думите, че му били необходими няколко секунди, преди да отговори.

„Не мога да повярвам, че току-що каза това", казал той според мемоарите си, след което прекратил разговора.

Източник, близък до краля, е заявил, че подобна реплика „просто не е в природата му", особено в онзи момент, когато Чарлз също е преживявал тежка лична загуба.

Според същия източник тогавашният принц на Уелс е бил човекът, който е настоял Даяна да получи погребение с пълни церемониални почести, въпреки че това не е било изисквано от кралския протокол.

Джулиан Пейн, който беше директор по комуникациите на Чарлз между 2016 и 2021 г., също постави под съмнение твърдението на Спенсър.

В интервю за BBC Radio 4 той разказа, че е работил с Чарлз по време на 20-ата годишнина от смъртта на Даяна през 2017 г. и че двамата са обсъждали темата многократно.

„Той беше категоричен, че никога не трябва да има критика, никога да няма ответна реакция срещу обикновено силно критичните към него разкази. Но беше абсолютно категоричен, че трябва да уважаваме паметта ѝ и по никакъв начин да не я подкопаваме", каза Пейн.

По думите му е трудно да си представи Чарлз да използва подобни думи непосредствено след смъртта на Даяна.

„Това просто не е език, който разпознавам", заяви той.

Би Би Си също цитира кралския си кореспондент Шон Кофлън, според когото в Бъкингамския дворец възприемат твърдението като напълно несъответстващо на характера на Чарлз.Кралският коментатор Фил Дампие определи реакцията на двореца като „извънредна".

„Дните на „никога не се оплаквай, никога не обяснявай" отминаха", коментира той.

Подобно мнение изрази и кралският коментатор Ричард ФицУилямс, който определи твърденията на Спенсър като „разрушителни" и заяви, че кралят е „абсолютно бесен".

Пред GB News ФицУилямс определи реакцията на двореца като „извънредно изявление" и постави въпроса дали принц Хари ще реагира на съдържанието на книгата.

„Хората ще питат какво е знаел принц Хари за тази книга и какво съдържа тя. Ще говори ли за това? Ще реагира ли?", каза той.

Чарлз Спенсър, който е на 62 години, посочва, че е написал мемоарите си с намерението да коригира това, което определя като „неистини", разказвани за по-голямата му сестра.

Първите подробности от книгата предизвикаха значителен обществен интерес и остри реакции около отношенията между семейство Спенсър и британското кралско семейство.

Интервенцията на Бъкингамския дворец е особено необичайна, тъй като кралското семейство по традиция избягва да коментира съдържанието на книги за него. Дворецът не направи подобно публично опровержение след публикуването на мемоарите на принц Хари Spare.

Според кралския кореспондент на Sky News Лора Бъндок настоящият случай е различен заради самоличността на автора, темата на книгата и сериозността на отправеното твърдение.

„Това е наистина забележителна намеса и много категорична реакция", коментира тя, като подчерта, че обичайно Бъкингамският дворец не коментира книги.

Според Бъндок именно комбинацията от факта, че авторът е братът на Даяна, че книгата е посветена на самата принцеса и че става дума за твърдение за думи, приписвани на краля непосредствено след смъртта ѝ, е довела до решението на двореца да наруши традиционното си мълчание.

Така близо три десетилетия след смъртта на принцеса Даяна нейното наследство отново се оказа в центъра на публичен спор между семейство Спенсър и британското кралско семейство - този път заради различните спомени за едни от най-тежките дни в историята на съвременната монархия.