Мисия на ООН: Два американски удара в Иран представляват военни престъпления

Има достатъчно основания да се смята, че два удара на САЩ срещу училище и спортен център в Иран представляват военни престъпления. Това се посочва в доклад на Независимата международна мисия на ООН за установяване на фактите в Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Документът разглежда действията на САЩ по време на войната с Иран и потушаването на започналите в края на декември антиправителствени протести от иранските власти. Докладът ще бъде представен пред Съвета на ООН по правата на човека в Женева.

Експертите смятат, че американските сили са отговорни за удара по началното училище „Шаджарех Тайебех" в град Минаб. Според ирански представители при атаката са загинали над 150 души, сред които около 120 ученици.

В доклада се посочва, че ударът е нанесен без необходимото разграничение между военни и цивилни цели. САЩ разполагали с разузнавателна информация за присъствието на високопоставен ирански командир, но не я проверили достатъчно, въпреки значителния риск за цивилни. Разследващите не са открили доказателства училището да е използвано за военни цели.

До сходен извод мисията е достигнала за удара срещу спортен център в Ламерд, при който са били убити или ранени 22 цивилни и са пострадали жилищни сгради и училище. Централното командване на САЩ отрича американски сили да са атакували града в посочения ден.

Докладът обвинява и иранските власти в престъпления срещу човечеството при потушаването на протестите. Установени са незаконни убийства, изтезания, произволни арести, принудителни изчезвания и тежки ограничения на свободата на изразяване.

Мисията не е успяла независимо да потвърди броя на жертвите, но смята, че убитите и ранените вероятно са значително повече от официално обявените 3038 загинали и 25 000 ранени.

Американски представители заявяват, че военните операции са извършвани в съответствие с международното хуманитарно право. Иран отхвърля обвиненията за системни нарушения на човешките права.