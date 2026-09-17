Украински дронове нанесоха щети на рафинерия в Ярославъл

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Украинска атака с дронове е повредила нефтопреработвателния завод в руския град Ярославъл и е предизвикала пожар, който по-късно е бил потушен. Това съобщи губернаторът на Ярославска област Михаил Евраев, цитиран от Ройтерс и БТА.

Степента на нанесените щети засега не е известна. Рафинерията ЯНОС, разположена на около 250 километра североизточно от Москва, е собственост на компанията „Славнефт", управлявана съвместно от „Роснефт" и „Газпром нефт".

Признанието на руските власти идва след обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие между Русия и Украйна. Нито Москва, нито Киев обаче са потвърдили, че е постигната договореност за прекратяване на ударите по енергийни обекти.

В неделя Тръмп призова украинския президент Володимир Зеленски да прекрати атаките срещу руската инфраструктура за производство на дизел. Американският президент свърза ударите с недостига на гориво в световен мащаб.

Отделно властите в руския Краснодарски край съобщиха за пожар в промишлен обект след падане на отломки от дрон. Огънят е бил бързо потушен и няма пострадали.

Рафинерията в Ярославъл и преди е била мишена на украински дронове. След атака на 28 август заводът е преустановил преработката в две от трите си инсталации за дестилация на суров нефт, съобщиха източници от сектора.

Капацитетът на ЯНОС е 300 000 барела дневно, или 15 млн. тона годишно. През 2024 г. заводът е преработил 14,9 млн. тона суров петрол и е произвел 2,6 млн. тона бензин.