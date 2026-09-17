Германия подготвя болниците си за евентуална война с Русия

Предвижда се Германия да трябва да приема до 1000 ранени военнослужещи дневно

Германия започна да проверява готовността на болниците и здравната си система за евентуален военен конфликт с Русия, като правителствени агенции оценяват дали страната ще може да функционира при военно положение, съобщава „Блумбърг".

Проверяват се възможностите на болничната инфраструктура, медицинските доставки и наличният персонал, както и способността на системата да поеме голям брой ранени военнослужещи. Подготовката е част от по-широко планиране на германските власти за сценарий, при който Русия би нападнала НАТО.

В един от сценариите, разработени от Бундесвера, се предвижда Германия да трябва да приема до 1000 ранени военнослужещи дневно. Петте военни болници в страната бързо биха достигнали пределния си капацитет, което означава, че значителна част от тежестта ще падне върху гражданските лечебни заведения.

Гражданските болници са задължени да оказват медицинска помощ и при военно положение. Затова властите проучват дали има достатъчно болнични легла, медицинска техника и лекарства, както и дали веригите за доставки могат да издържат на рязко увеличаване на потреблението, пише Meduza.

Особено внимание се обръща на подготовката на медицински кадри. Само няколкостотин лекари в Германия имат практически опит в лечението на бойни травми и огнестрелни рани. Затова цивилни хирурзи вече получават възможност да преминат специализирани обучения за работа при масов приток на ранени от военни действия.

Предизвикателство е и осигуряването на достатъчно персонал. Частни компании от здравния сектор се притесняват, че техни служители могат да бъдат призовани като резервисти или да се включат доброволно във военната служба. В някои региони това би могло да засегне до 20% от работниците, което би създало допълнителен натиск върху болниците и медицинските предприятия.

Компаниите се подготвят и за евентуален недостиг на лекарства. Те проучват как да запазят непрекъснатото производство на жизненоважни медикаменти, ако търсенето рязко се увеличи, както и дали производствените им обекти разполагат с достатъчна физическа защита.

Подготовката идва на фона на увеличаващия се брой хибридни атаки в Германия след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.. Сред последните инциденти е откриването на дрон с експлозиви на летището в Лайпциг, близо до украински товарен самолет. Германските власти обвиниха Русия в саботаж, а впоследствие предприеха дипломатически мерки срещу Москва. Русия отвърна със закриването на Гьоте-институт.

Германският министър на отбраната Борис Писториус предупреди, че Русия може да бъде готова да започне война с НАТО през 2029 г. Някои анализатори обаче смятат, че подобен конфликт би могъл да възникне и по-рано.

При евентуална война между Русия и НАТО Германия ще има ключова роля заради географското си положение. Страната вероятно ще се превърне във важен транзитен център за придвижването на военнослужещи и техника към източния фланг на Алианса. Това означава, че германската здравна система ще трябва да бъде готова не само да обслужва цивилното население, но и да поеме значителен брой ранени от бойните действия.