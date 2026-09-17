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17-годишен е в критично състояние след сблъсък на тротинетка с кон

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Електрическа тротинетка

Младеж на 17 години е пострадал тежко, след като управляваната от него електрическа тротинетка се е сблъскала с кон на гръцкия остров Кефалония, съобщи „Катимерини", позовавайки се на ЕРТ.

Произшествието е станало край селището Разата, докато младежът пътувал към Аргостоли. При неизяснени обстоятелства той се е ударил в кон, който се движел в същата лента и посока, воден на повод от своя собственик.

Пострадалият първоначално е откаран в болницата на острова. Заради тежкото му състояние се е наложило да бъде транспортиран по въздух до болница в Атина, където е настанен в критично състояние.

Собственикът на коня е задържан. Срещу него е образувана преписка за причиняване на телесна повреда по непредпазливост, пише БТА.

Електрическа тротинетка

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