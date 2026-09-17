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Марта Кос: Европа никога не е била толкова привлекателна

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Марта Кос СНИМКА: Х/@resnicoljub11

Европа „никога не е била толкова привлекателна, колкото е днес", заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос, цитирана от Франс прес и БТА.

Като пример тя посочи плановете Канада да стане „асоцииран член" на Европейския съюз. По думите ѝ привлекателността на Европа не се измерва единствено с желанието на държавите за пълноправно членство.

„Става дума и за желанието да работят повече с нас или по други начини, които все още не сме проучили, както е в случая с Канада", каза Кос.

Еврокомисарят изрази съжаление, но и уважение към неотдавнашното решение на исландците да отхвърлят възобновяването на преговорите за членство в ЕС.

Марта Кос СНИМКА: Х/@resnicoljub11

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