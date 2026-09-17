Полша затвори две летища заради руски удари по Украйна

Полша временно затвори летищата в Люблин и Жешув „заради действия на военната авиация", съобщи Полската агенция за аеронавигационно обслужване.

Оперативното командване на полските въоръжени сили заяви, че действията на военната авиация във въздушното пространство на страната са свързани с „удари, извършени от Руската федерация с безпилотни летателни апарати с реактивни двигатели по западната част на Украйна".

„Наземните системи за противовъздушна отбрана и системите за радиолокационно разузнаване са приведени в състояние на готовност. Тези действия имат превантивен характер и са насочени към осигуряване на сигурността на въздушното пространство и неговата защита, особено в районите, граничещи със застрашени региони", допълниха оттам.

Напоследък Полша често привежда в готовност системите си за противовъздушна отбрана. Това е третият път тази седмица, когато страната предприема подобни действия в отговор на руски удари по Украйна, отбелязва Sky News.

При руски удар по железопътна линия в близост до полската граница през уикенда е бил засегнат локомотив на влак, като малко преди това по същото трасе е преминал друг влак с европейски представители. В него са пътували бившият британски премиер Борис Джонсън, шведският дипломат Карл Билд и други европейски дипломати и съветници по сигурността. Има версия, че руски дрон може да е бил насочен към влака, но е ударил локомотив край границата.

Джонсън реагира остро след инцидента, като заяви, че не разбира „каква изкривена логика" е подтикнала руския президент Владимир Путин да нанесе удар по спрял украински локомотив близо до полската граница. Той призова замразените руски активи да бъдат предадени на Украйна. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте определи удара като знак за „отчаянието" на Путин, а върховната представителка на ЕС по външната политика Кая Калас заяви, че според нея атаката е имала за цел да сплаши западните държави и да възпрепятства подкрепата им за Киев.