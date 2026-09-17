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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23577651 www.24chasa.bg

Палестинската автономия осъди отказа на САЩ да издадат визи на Махмуд Абас

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Президентът на Палестина Махмуд Абас

Палестинската автономна власт осъди решението на САЩ да откажат визи на нейни представители, включително на президента Махмуд Абас, за участие в общите политически дебати на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през следващата седмица, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Палестинското външно министерство определи отказа като неоправдана мярка, която противоречи на усилията за възстановяване на доверието и развитие на отношенията между палестинската страна и САЩ.

Според ведомството решението пречи и на създаването на необходимия политически климат за постигане на мир чрез съвместното съществуване на две държави – Израел и Палестина.

Президентът на Палестина Махмуд Абас

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