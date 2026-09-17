Палестинската автономия осъди отказа на САЩ да издадат визи на Махмуд Абас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Палестинската автономна власт осъди решението на САЩ да откажат визи на нейни представители, включително на президента Махмуд Абас, за участие в общите политически дебати на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през следващата седмица, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Палестинското външно министерство определи отказа като неоправдана мярка, която противоречи на усилията за възстановяване на доверието и развитие на отношенията между палестинската страна и САЩ.

Според ведомството решението пречи и на създаването на необходимия политически климат за постигане на мир чрез съвместното съществуване на две държави – Израел и Палестина.