Телата на 252 загинали, включително военнослужещи, бяха върнати в Украйна

Украйна репатрира телата на 252-ма загинали, които според руска информация принадлежат на украински граждани, включително военнослужещи. Това съобщиха в профила във фейсбук от Координационния щаб за военнопленници.

В резултат на проведените мерки за репатриране, телата на 252 починали бяха върнати в Украйна. Служители на реда, съвместно със специалисти от Министерството на вътрешните работи, ще извършат всички необходими проверки и идентифициране на репатрираните тела.

Телата бяха върнати благодарение на съвместната работа на координационния щаб, Съвместния център към СБУ, Въоръжените сили на Украйна, Министерството на вътрешните работи, офиса на комисаря по правата на човека, секретариата на комисаря по лицата, изчезнали при специални обстоятелства, Държавната служба за извънредни ситуации, Международния комитет на Червения кръст и други структури за сигурност и отбрана.

Въоръжените сили на Украйна са транспортирали върнатите тела.