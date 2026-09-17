Пекин се противопостави на американските мита за купувачите на руски петрол и газ

Китай се противопостави на новия американски законопроект за санкции срещу Русия, който предвижда мита до 100 на сто за големи купувачи на руски петрол и природен газ, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Законопроектът вече е одобрен от двете камари на Конгреса на САЩ и предстои да бъде изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Мерките могат да засегнат сериозно Китай и Индия, които са сред най-големите купувачи на руски енергийни ресурси.
Пекин поддържа нормални икономически и търговски отношения с всички страни на основата на равенство и взаимна изгода, заяви говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун.
По думите му това сътрудничество не е насочено срещу трети страни и други държави не трябва да се намесват или да оказват натиск. Китай се противопоставя и на извънтериториалното прилагане на закони, които нямат основание в международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН.
Законопроектът включва преки санкции срещу руски представители и компании, както и мерки срещу износа на руски петрол и газ. Той позволява налагането на мита до 100 на сто върху вноса от държави, които са сред петте най-големи купувачи на руски енергийни ресурси и продължават покупките си.
Позицията на Пекин идва преди очакваното посещение на китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон през следващата седмица. Индия също предупреди, че американските мерки могат да засегнат отношенията ѝ със САЩ.