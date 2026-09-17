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Пекин се противопостави на американските мита за купувачите на руски петрол и газ

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ЛИУ ЦЗЯКУН СНИМКА: ТОМ УЕЛШ

Китай се противопостави на новия американски законопроект за санкции срещу Русия, който предвижда мита до 100 на сто за големи купувачи на руски петрол и природен газ, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Законопроектът вече е одобрен от двете камари на Конгреса на САЩ и предстои да бъде изпратен за подпис на президента Доналд Тръмп. Мерките могат да засегнат сериозно Китай и Индия, които са сред най-големите купувачи на руски енергийни ресурси.

Пекин поддържа нормални икономически и търговски отношения с всички страни на основата на равенство и взаимна изгода, заяви говорителят на китайското външно министерство Го Цзякун.

По думите му това сътрудничество не е насочено срещу трети страни и други държави не трябва да се намесват или да оказват натиск. Китай се противопоставя и на извънтериториалното прилагане на закони, които нямат основание в международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН.

Законопроектът включва преки санкции срещу руски представители и компании, както и мерки срещу износа на руски петрол и газ. Той позволява налагането на мита до 100 на сто върху вноса от държави, които са сред петте най-големи купувачи на руски енергийни ресурси и продължават покупките си.

Позицията на Пекин идва преди очакваното посещение на китайския президент Си Цзинпин във Вашингтон през следващата седмица. Индия също предупреди, че американските мерки могат да засегнат отношенията ѝ със САЩ.

ЛИУ ЦЗЯКУН СНИМКА: ТОМ УЕЛШ
Китайският президент Си Цзинпин СНИМКА: X/@iamjinping
ЛИУ ЦЗЯКУН СНИМКА: ТОМ УЕЛШ
Китайският президент Си Цзинпин СНИМКА: X/@iamjinping
ЛИУ ЦЗЯКУН СНИМКА: ТОМ УЕЛШ
Китайският президент Си Цзинпин СНИМКА: X/@iamjinping

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